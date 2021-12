BASKET: va a Vigarano il derby con VIS Rosa

Son i 26 punti di Capra a spezzare l’equilibrio

L’ultima partita del girone d’andata mette di fronte le due squadre ferraresi presenti nel campionato femminile di Serie C. Come ogni derby che si rispetti l’agonismo e l’equilibrio la fanno da padroni. Zampini da una parte, Capre dall’altra non sembrano subire la pressione e segnano i primi otto punti dell’incontro. Un 4-0 di Salzano scava un piccolo break all’ottavo minuto di gioco (13-8 per gli ISTITUTI POLESANI VIS ROSA).

Sarà poi Olodo, che salirà in cattedra e segnando 13 punti in tre minuti a cavallo dei primi due tempi di gioco, a spingere Vigarano sul +4. È il momento peggiore per le ferraresi che finiscono anche a meno 7 (18-25 al 12’). Di squadra, punto su punto, gli ISTITUTI POLESANI VIS ROSA risalgono fino al pareggio siglato dalla tripla di D’Aloja (29-29 al 15’). Il secondo quarto si chiude sul 36 a 34 per le ospiti che però hanno problemi di falli per la lunga Olodo. Quando commette il quarto fallo ad inizio terzo periodo, gli ISTITUTI POLESANI VIS ROSA volano via, Loiacono segna tre canestri di fila (16 punti e 11 rimbalzi a fine gara), Targa segna da 3 (51 a 40 per Ferrara). Colantoni

riavvicina Vigarano, il terzo quarto si conclude con le ferraresi in vantaggio 51 a 47.

A metà ultimo quarto siamo pari (55-55), la tensione si percepisce, gli errori aumentano e al 38’ il punteggio è 58-58.Gli ultimi due minuti è Capra a dominare la scena (26 punti alla fine) che assieme a De Liso siglano il parziale decisivo. 61 a 68 il finale. Complimenti, comunque, a tutte le ragazze per l’appassionante partita che

fa pregustare un ritorno di pari fascino all’ultima di campionato.

Prossimo incontro per gli ISTITUTI POLESANI VIS ROSA ancora in casa sabato prossimo 4 dicembre ore 20:45 al Palapalestre contro la forte Faenza.

ISTITUTI POLESANI VIS ROSA – PALL. VIGARANO 2008 61 – 68

Parziali: (16-14;34-36;51-47)

Tabellino:

ISTITUTI POLESANI VIS ROSA: Zampini 8, Targa 7, Loiacono 16, Ferraro 3, Salzano 9, Zerbini 2, D’Aloja 9, Cacciatori 3, Boarini 2, Perfetto 2, Gualiumi.

All. Frignani, Assistenti Brandini, Menghini.

Pall. Vigarano: Scagliarini, Olodo 15, Colantoni 5, Bagnoli 5, Calanca 7, Farina, Borghi 2, Pepe 4, De Liso 4, Negrelli, Capra 26.

Allenatore Bagnoli.