“Beati gli occhi che vedono quello che voi osservate”: 3 giorni di video mapping all’Abbazia di Pomposa

Per tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 agosto, sulla facciata principale dell’Abbazia di Pomposa prenderà forma un imponente video mapping, una gigantesca tela tridimensionale, sulla quale si rincorreranno immagini, simboli visuali e loop sonori, di straordinario impatto evocativo, visivo ed acustico, incentrati sull’Ultimo viaggio di Dante.

Con un video mapping architetturale, “frutto di una accurata ricerca sotto il profilo storico, iniziata nel 2010, grazie allo studio delle basiliche e dei battisteri di Ravenna – ha spiegato il suo ideatore, Andrea Bernabini -, proseguita a Pomposa con l’aiuto dell’esperta guida turistica Simonetta Sovrani e con la collaborazione del mio staff, ho realizzato l’opera, che vuole essere una reinterpretazione poetico-visiva del periodo storico narrato, un omaggio a Pomposa, a Dante e a questo magnifico territorio.”

La presentazione dell’evento, effettuata, questa mattina, in sala Riode Finessi, ha rappresentato l’occasione per il Sindaco Sabina Alice Zanardi, per porre l’accento sulle finalità del progetto e dell’intera rassegna culturale “L’Ultimo viaggio di Dante”. Era presente anche l’Assessore allo Sport e alla Partecipazione Attiva, Samuele Bonazza. “Andrea Bernabini è un artista visivo di Ravenna, fondatore dell’azienda Neo Visual Project, che dal 2010 ad oggi ha già realizzato 10 video mapping per altrettanti monumenti UNESCO.

In collaborazione con la Pro Loco di Codigoro, – ha spiegato il Sindaco-, abbiamo commissionato il video mapping che sarà proiettato sull’Abbazia di Pomposa, perchè vogliamo accrescere l’interesse attorno al complesso abbaziale, anche da parte dei turisti, che stanno trascorrendo le vacanze ai lidi. L’evento si svolge in concomitanza con le celebrazioni dantesche che in tutta Italia si stanno organizzando, proprio per rendere omaggio al Sommo Poeta, a settecento anni dalla sua morte.”

Dalle ore 21,30 alle ore 23,30 di venerdì 6 agosto, ogni 18 minuti si ripeterà la proiezione del video mapping, con repliche nei due giorni successivi, sabato 7 e domenica 8 agosto dalle ore 21,30 alle ore 23,30 (ogni 18 minuti per ciascuna proiezione). Nel Medioevo l’Abbazia di Pomposa è stata il centro propulsore della cristianità di tutto l’Occidente, un punto di riferimento culturale, religioso, artistico di primissimo piano e non a caso oggi è annoverata tra i monumenti piu’ visitati d’Italia, al quarto posto, tra l’altro, della classifica di quelli, da sempre, meta di turisti, ma anche di itinerari religiosi in tutta la regione.

Lo spettacolo che prenderà forma sulla facciata dell’abbazia benedettina, espressione piu’ evoluta della tecnica della cosiddetta realtà aumentata, è frutto di un lavoro di squadra messo a punto da Andrea Bernabini (Concept e Director), da Sara Caliumi (Visual Artist Designer) e da Davide Lavia (Music Designer). “Questo è l’undicesimo video mapping che realizzo per un monumento Mab Unesco, – ha sottolineato Bernabini – e devo riconoscere che l’Abbazia di Pomposa mi ha rapito.

E’ ricca di una simbologia che mi ha colpito. Due proiettori, da 20 mila lumen, ciascuno racconteranno una storia, dove passato e presente, concreto e virtuale, cultura e fede si intrecceranno in una straordinaria visione onirica, omaggio a Pomposa e al Sommo Poeta. Ringrazio il Comune di Codigoro e la pro Loco di Codigoro per aver creduto in questo progetto.”

L’entrata è libera. In attuazione delle norme antiCovid 19 vigenti, saranno applicati tutti i protocolli di sicurezza e di controllo previsti.

Per informazioni è necessario contattare l’ufficio Iat di Pomposa al recapito telefonico 0533 719110, oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected]