“Befana dello Sport 2021”: quest’anno in edizione ‘delivery’, porterà la solidarietà a domicilio’. Appuntamento su Telestense il 4 gennaio alle 17

I motori, anche se non sappiamo se la sua scopa volante ne sia provvista, della “Befana dello Sport”, sono già accesi per l’edizione 2021 della manifestazione che, dal 1990, è l’epifania degli sportivi ferraresi. Una festa che fa bene alle associazioni sportive e che negli anni ha fatto del bene a tanti, con l’intero ricavato dell’ingresso, ad offerta libera, devoluto in beneficenza.

No, non stiamo scherzando, la Befana dello Sport non poteva abbandonare le “sue” squadre, soprattutto a fronte di un anno tremendo per l’associazionismo sportivo. Ed è così che, se non ci si potrà riunire tutti al Palasport, sarà la Befana ad andare a far visita ai luoghi dello sport ferrarese, per una edizione insolita, nuova… delivery!

Il problema di raccontare questo viaggio, iniziato già in questi giorni, non si pone, avendo la Befana dello Sport un amico come Telestense, che per 30 anni ha riproposto le immagini dello spettacolo del palasport, e quest’anno ospiterà in una speciale puntata i presentatori in studio per creare il fil rouge tra le varie esibizioni “a domicilio” e i tanti ospiti che man mano stanno aderendo all’iniziativa.

Tante le associazioni, sportive e non solo, che hanno già aderito e tante che continuano a farlo, perché la Befana accoglie tutti e lavora fino all’ultimo, per regalare un momento diverso ai bimbi e alle loro famiglie, per iniziare al meglio un nuovo anno di vera speranza.

La manifestazione è promossa dal Comune di Ferrara e organizzata da un comitato capitanato da Luciana Boschetti Pareschi e composto da CONI e CIP provinciali, Panathlon Club Ferrara, Associazionei Azzurri d’Italia di Ferrara, Lo Specchio ODV e Vola nel Cuore ODV.

Anche in video saranno assicurati divertimento e spettacolo per grandi e piccoli e la Befana, nel suo pellegrinare, non scorderà di consegnare le calze e, come di consueto, chiederà qualcosa “indietro”: il cartone utilizzato per le consegne non dovrà rientrare vuoto ma pieno di doni, che le stesse associazioni sportive decideranno a chi destinare tra i più bisognosi del nostro territorio.

Questa sarà la “beneficienza” 2021 di una vecchietta che da quando è nata ha sempre cercato di dare tutta sé stessa per le attività sportive e per finanziare progetti utili a tutti.

Quest’anno più che mai la Befana dello Sport sarà social! Potete già seguire il suo viaggio con divertentissimi balletti nella pagina Facebook della Befana dello Sport, nel nuovissimo canale TikTok Befana dello Sport e su Instagram, in questo caso cercando CONI Point Ferrara e #befanadellosportdeliveryedition.