“Belle storie alla Rodari”: letture per bambini dai 3 anni

Tante storie divertenti per un pomeriggio tutto da ridere. Le lettrici Caterina ed Eleonora dell’associazione Circi – Cerchio di libri attendono i bambini dai 3 anni d’età giovedì 11 novembre 2021 alle 17,15 alla biblioteca comunale Rodari (in viale Krasnodar 102, Ferrara) per un nuovo appuntamento con le narrazioni pomeridiane per i più piccoli. Le ‘Belle storie alla Rodari’ continueranno ogni giovedì alle 17,15.

Accesso consentito con green pass e mascherin