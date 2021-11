‘Belle storie’ aspettando il Natale: letture per bambini

Un pomeriggio con tante ‘Belle storie’ per aspettare il Natale in compagnia. A proporlo è la biblioteca comunale Rodari (in viale Krasnodar 102, Ferrara) che giovedì 2 dicembre alle 17,15 attende, assieme alla lettrice Manuela, i bimbi dai 3 anni d’età, per un nuovo appuntamento con le narrazioni pomeridiane per i più piccoli.

Le ‘Belle Storie’ della biblioteca Rodari dedicate ad un ‘Magico Natale’ proseguiranno ogni giovedì alle 17,15 fino al 23 dicembre prossimo.

Accesso consentito con green pass e mascherina.

Per info: 0532 904220 – [email protected]

(Ph. pianetabambini.it)