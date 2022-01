‘Belle storie’ per bambini alla biblioteca ‘Luppi’ di Porotto: il 5 gennaio alle 17, primo incontro del 2022

Primo appuntamento del nuovo anno, mercoledì 5 gennaio alle 17, con le ‘Belle storie’ per i più piccoli alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara).

Tante nuove letture proposte dai bibliotecari attendono i bambini per un pomeriggio in compagnia, “e chissà che non passi pure la Befana…”. L’incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione consigliata da effettuare telefonando al numero 0532 731957 (accesso con Green pass e mascherina).