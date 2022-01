“Belle storie” raccontate ai bambini domani alle 17 alla biblioteca Luppi di Porotto

Nuovo appuntamento, per i più piccoli, con le narrazioni pomeridiane alla biblioteca comunale ‘Aldo Luppi’ di Porotto (via Arginone 320, Ferrara). Mercoledì 12 gennaio alle 17 i lettori del gruppo ‘Briciole di Fole’ aspettano bambine e bambini per un pomeriggio di letture di ‘Belle storie’.

L’incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957. La partecipazione è consentita con Green pass ‘rafforzato’ (per i maggiori di 12 anni) e mascherina.

Per info: [email protected], tel. 0532 731957.