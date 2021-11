Bestiario Sonoro: nuovo appuntamento con Bal’danza in Pinacoteca

Sabato 6 novembre, alle ore 17, presso la Pinacoteca Nazionale, ci sarà il secondo appuntamento, pensato da Pinacoteca e Bal’danza, del Progetto: “Bestiario Sonoro – voci e strumenti tra cacce, chansons, ariette e madrigali”.

L’evento “In orchestra e sul palco: presenze di animali nella musica strumentale e all’Opera con Vivaldi e Handel” farà entrare nel vivo dell’esperienza artistica, musicale e pittorica, con chiari riferimenti ai quadri della stessa Pinacoteca, grazie alla guida di Marcello Toffanello, storico dell’arte, e a Nicola Badolato, musicologo.

Si entra, anche senza prenotazione, con il Green Pass, la mascherina, e il biglietto d’ingresso che, per ora, per i Soci in Pinacoteca è ridotto.