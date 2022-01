Bestiarium: gli animali nella devozione e nella cultura medievale, Pinacoteca Nazionale di Ferrara domenica 16 gennaio – ore 16

Si conclude questo fine settimana il ciclo dedicato al “Bestiario sonoro”: domenica 16 gennaio, nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara, alle ore 16,00, l’Ensemble laReverdie, una delle realtà più conosciute in ambito internazionale nel campo della musica trecentesca, si esibirà in un concerto di Ars Nova interamente dedicato al mondo animale.

“Bestiarium. Gli animali nella devozione e nella cultura medievale” è un insieme di brani polifonici e strumentali di genere profano che mette insieme musicisti come Jacopo da Bologna, Giovanni da Cascia, Francesco Landini e Magister Piero, per citarne solo alcuni. Musica antica e meravigliosa, che sarà introdotta all’ascolto nella lezione che il Prof. Nicola Badolato terrà sempre in Pinacoteca il giorno prima del concerto, sabato 15 gennaio alle ore 17,00.

Per accedere agli eventi è sufficiente munirsi del biglietto d’ingresso al museo; è invece obbligatorio avere il Super green pass e la mascherina FFP2.

Per info: 0532 205844