Biblioteca comunale ‘Bassani’ di Codigoro: chiusura per lavori dall’1 all’8 dicembre

Si comunica che da mercoledì 1 dicembre a mercoledì 8 dicembre prossimi, la biblioteca comunale “Giorgio Bassani” di Codigoro resterà chiusa, per lavori di adeguamento anti incendio, che interesseranno tutto il piano terra del Palazzo del Vescovo. La biblioteca riaprirà al pubblico giovedì 9 dicembre, osservando i consueti orari: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle ore 18.

L’attività di prestito bibliotecario sarà sospesa alle ore 18 di martedì 30 novembre e riprenderà giovedì 9 dicembre, mentre la lezione dell’Utef in programma giovedì 2 dicembre si svolgerà regolarmente nella Sala Riode Finessi del Municipio, con inizio alle ore 15,30. Per comunicazioni urgenti si suggerisce di inviare una mail all’indirizzo: [email protected]

L’Amministrazione Comunale si scusa per il disagio arrecato ai lettori, ma gli interventi in corso sono indispensabili per migliorare la sicurezza del personale, del pubblico e, naturalmente, del patrimonio librario custodito dalla biblioteca.