Biblioteca di Cento: prestiti boom dopo la riapertura e per Natale tanti libri selezionati per i più piccoli

Con l’entrata in vigore del DPCM del 3 dicembre 2020 la Biblioteca di Cento ha riaperto al pubblico. L’emergenza legata al Covid ci ha giustamente imposto di agire nel rispetto della sicurezza apportando diverse modifiche all’accesso ai servizi, limitandoli fortemente e dal 9 dicembre per accedere alla biblioteca è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 0516843145-141 o inviare una mail a [email protected]

L’assessore Mariacristina Barbieri esprime soddisfazione per gli accessi alla struttura che sono stati registrati con la riapertura:

“La prima giornata di riapertura ha registrato complessivamente il prestito di 64 volumi e il rientro di 75. Le novità librarie legate alla narrativa di genere con una particolare predilezione per i gialli, i romanzi rosa e quelli di ambientazione storica, è il settore più apprezzato dai nostri utenti. Abbiamo registrato, tuttavia, un grande successo anche per i saggi di attualità”.

In prossimità delle festività natalizie sono stati allestiti per i bambini delle sezioni dedicate ai libri sul Natale; inoltre, sempre per i più piccoli, è possibile prendere a prestito il pacco a sorpresa “Libri sotto l’albero”; ogni pacco contiene uno o più libri che i bibliotecari hanno selezionato.