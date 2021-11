BIBLIOTECHE COMUNALI: Appuntamenti per bambini e famiglie il 16, 17, 18 e 20 novembre 2021

Sono dedicati a sostenere il ‘Diritto alle storie’ delle bambine e dei bambini gli appuntamenti con le letture per i più piccoli organizzati dalle biblioteche comunali di Ferrara in occasione della Settimana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2021 che si svolge in concomitanza con la Settimana Nazionale NpL (Nati per Leggere). Operatori e volontari proporranno letture e appuntamenti per bambini e genitori, con lo slogan “Andiamo Diritti alle Storie!”, un gioco di parole che scandisce i passi verso questo diritto imprescindibile delle bambine e dei bambini.

In questi giorni La biblioteca Casa Niccolini, in collaborazione con i Servizi Educativi e Integrativi, e l’U.operativa Integrazione scolastica del Comune di Ferrara, organizza due pomeriggi (il 16 e 18 novembre alle 17) di letture ad alta voce per bambini piccolissimi e i loro genitori e una mattina (sabato 20 novembre alle 10,30) di laboratorio genitori-figli di scrittura per immagini e narrazione segnata.

Insegnanti, mediatori interculturali, genitori si alterneranno a leggere e raccontare storie in tante lingue diverse, per fare sentire tutti a casa.

Giovedì 18 novembre 2021 alle 17 Saranno organizzati diversi gruppi di lettura per bimbi 0-3 anni e per quelli un po’ più grandi 4-7 anni

I Posti sono limitati, quindi la partecipazione, gratuita, prevede l’iscrizione obbligatoria attraverso il modulo online.

– Sabato 20 novembre 2021 ore 10.30 Laboratorio di scrittura genitori-figli per immagini e narrazione Posti limitati. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria attraverso il modulo online.

Alla Biblioteca Luppi di Porotto ritornano i tradizionali incontri di lettura ‘Belle storie’ dedicati ai bambini e alle bambine. Si rinnova in questo senso la felice collaborazione con il gruppo di lettori delle Briciole di Fole che animeranno i pomeriggi in biblioteca. Ogni due settimane a partire da Mercoledì 17 novembre l’appuntamento è in biblioteca a partire dalle 17 con un incontro conclusivo, eccezionalmente di Sabato mattina, per salutarci e festeggiare il Natale con letture e laboratori a tema.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno della biblioteca ed è pertanto necessaria e richiesta la prenotazione.

Questo il calendario completo degli appuntamenti: mercoledì 17 novembre, ore 17; mercoledì 1 dicembre, ore 17; mercoledì 15 dicembre, ore 17; sabato 18 dicembre, ore 10:30.

Alla BIBLIOTECA G. RODARI di viale Krasnodar, Sabato 20 novembre alle 16,30_ Anch’io ho i miei diritti! Storie per scoprirli insieme In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sabato 20 novembre alla Biblioteca “Gianni Rodari” si terranno letture per bambini a partire dai 3 anni.

Racconteranno Viola, Edoardo e Camilla, lettori della Tana delle Storie, capitanati da Silvia Dambrosio.

E’ richiesta la prenotazione al n. 0532 904220.

informazioni, orari e programmi culturali delle biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Il programma completo delle iniziative a Ferrara per la Settimana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2021 v. CronacaComune del 10 novembre 2021