Biblioteche comunali: attivato servizio prestito libri con prenotazione online, telefonica o via mail

Il recente DPCM del 3/11/2020, adottato dal Governo per contrastare la nuova ondata di contagi da Coronavirus e tutelare la salute pubblica, ha imposto la chiusura di tutte le biblioteche e gli archivi comunali e la sospensione di tutti i servizi fino al prossimo 3 dicembre (“sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”).

Tuttavia per garantire un collegamento, seppur minimo, con i propri utenti, le biblioteche comunali di Ferrara hanno attivato un servizio di prestito che permette di prenotare i volumi attraverso il sito web (all’indirizzo https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/.do), telefonicamente o via mail e di ritirarli in modo rapido e sicuro, dopo aver concordato l’orario, all’ingresso delle biblioteche.

In questa fase, la scadenza delle restituzioni è stata prorogata fino alla riapertura delle strutture. Chi desiderasse, comunque, restituire i volumi in proprio possesso, potrà farlo depositandoli negli appositi contenitori situati all’ingresso delle biblioteche.

Questi i recapiti telefonici, gli indirizzi mail e gli orari per il ritiro e le restituzioni :

– BIBLIOTECA ARIOSTEA (0532 418202, [email protected])

Prestiti e restituzioni: lunedì – venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 12,30;

– CASA NICCOLINI (0532 418231; [email protected])

Prestiti e restituzioni: martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12,30;

– BIBLIOTECA BASSANI (0532 797477 e 0532 797414, [email protected])

Prestiti: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18,30.

Restituzioni: dal martedì al sabato dalle 9 alle 13; martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle 18,30. Sportello SPID: martedì dalle 15 alle 18 e mercoledì dalle 9 alle 13;

– BIBLIOTECA RODARI (0532 904220, [email protected])

Prestiti e restituzioni: giovedì dalle 14,30 alle 18,30, sabato dalle 9 alle 13.

Nelle Biblioteche Luppi (Porotto) e Tebaldi (San Giorgio) prestiti e restituzioni non sono possibili per la mancanza di locali adatti alla quarantena dei libri. I lettori potranno, comunque, usufruire dei medesimi servizi attraverso le altre strutture bibliotecarie.

Si ricorda, inoltre, che è possibile scaricare gratuitamente online decine di migliaia di libri, periodici e quotidiani dalle seguenti piattaforme web: https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/.do; https://emilib.medialibrary.it/home/cover.aspx

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Servizio: http://archibiblio.comune.fe.it