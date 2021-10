Bimbimbici 2021: due appuntamenti per promuovere la mobilità in bicicletta venerdì 8 e domenica 10 ottobre

È partito il conto alla rovescia per domenica 10 ottobre con BIMBIMBICI 2021, la manifestazione nazionale organizzata ogni anno da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta in centinaia di città in tutta Italia per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi, sollecitando una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani e dare spazio alle persone.

In attesa di Bimbimbici di domenica, Fiab Ferrara con il sostegno dell’Amministrazione Comunale ha organizzato per domani, venerdì 8 ottobre, una giornata formativa che coinvolgerà nella mattinata le scuole primaria “Franceschini” di Porotto e secondaria di primo grado “D.Alighieri”: venerdì, i ragazzi delle classi III G e III H della Dante, si ritroveranno alle ore 8 davanti alla “NAVE” di via Pomposa (incrocio con via Caldirolo) per andare insieme ai loro genitori, insegnanti e a volontari FIAB, a scuola in bici. Nella stessa giornata di venerdì, a Porotto, cinquanta alunni delle classi IV A e IV B e V A e V B della scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti, dai volontari FIAB e da alcuni genitori, partiranno dal piazzale della banca di via Modena, per recarsi, con zaino e borraccia, all’Oasi di Vigarano per una mattinata all’insegna del movimento in natura. In caso di maltempo l’iniziativa verrà riproposta il venerdì successivo 15 ottobre.

“E’ un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto – sottolinea l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak – per il suo grande valore educativo e formativo che incentiva i bambini e le famiglie a conoscere e a vivere il territorio. L’appuntamento ha anche l’obiettivo di sostenere l’apprendimento delle norme del codice della strada e di promuovere l’uso della bicicletta per andare la scuola e per muoversi ed esplorare l’ambiente in libertà e in sicurezza, sia in città sia nelle frazioni del nostro vasto territorio comunale”.

“Per le ragazze e i ragazzi della scuola Franceschini di Porotto e della Dante – afferma Antonio Casadibari, presidente di FIAB Ferrara – sarà certamente una bella esperienza la pedalata lungo la ciclopista del Burana, accompagnati da genitori, insegnanti e volontari di FIAB Ferrara, così come per quelli che raggiungeranno la scuola di via Camposabbionario attraverso le vie del centro storico”.

Il tema della sicurezza in bici è un argomento caro sia FIAB sia all’Amministrazione comunale e va affrontato a partire dai primi anni di scuola, realizzando i presupposti per ridurre l’utilizzo delle auto e dare più spazio alle persone.

E proprio su questo concetto che si basa la manifestazione Bimbimbici, in programma domenica 10 ottobre con partenza da piazza Cattedrale alle 9,30. Un’allegra pedalata in sicurezza per le vie cittadine, in collaborazione con la Polizia Locale, accompagnati dalle fiabe di Maria Teresa Fregola, i clown di Vola nel Cuore e la fisarmonica di Nicola Canale.