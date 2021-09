BOCCE: due medaglie ai Campionati Italiani per i Ferraresi

Argento per Martina Zurigo, bronzo per la coppia Zuppiroli-Scabellone

Il campionato italiano juniores di bocce specialità raffa, disputato a Roma sabato 4 e domenica 5 settembre 2021, ha regalato alla delegazione ferrarese due prestigiose medaglie. Le formazioni salite sul podio sono entrambe della bocciofila La Fontana di Malalbergo: la prima, una coppia, composta dagli under15, Giovanni Scabellone e Alessio Zuppiroli, che dopo aver superato i primi due turni si sono dovuti arrendere in semifinale ai romani Giulio Lazzarini e Matteo Simeoni, i quali sono riusciti a vincere il titolo battendo in finale i cremonesi Massarini e Domaneschi. Per la coppia della società del presidente Ansaloni si tratta comunque di un risultato positivo, che premia il lavoro di C.T. Maestri e del suo staff, coronato dal bellissimo argento, nonostante un po’ di rammarico per non aver disputato una finale all’altezza del suo potenziale, per la giovane promessa Martina Zurigo. L’atleta under 18 di Malalbergo, a distanza di 24 mesi dal bronzo ottenuto tra le under 15, ha migliorato il risultato con un ottimo secondo posto nel tiro di precisione femminile. Martina è riuscita a superare le batterie eliminatorie e la semifinale.con ottimi punteggi, sconfitta all’ultima sfida dalla campionessa perugina Gilda Franceschini, che ha vinto 25-10 e, a distanza di un’ora, ha bissato il successo superando l’altra umbra, la nazionale Laura Picchio, nella specialità individuale.

La delegazione ferrarese è stata la più numerosa per la regione Emilia Romagna: sconfitti al secondo turno gli atleti della Ferrarese, Amjed Rassas e Alessandro Favretti nella coppia U18, Kacper Rolfini nella coppia U15. Stessa sorte toccata alla coppia U15, Sabatini e Pirone della bocciofila La Fontana. Nulla da fare al primo turno per Iyad Rassas (U15 m La Ferrarese), per gli argentani Zabusyk (u18 f), Improta (u15 m) e Fabbri (u15 f), e per Nicola Scabellone (La Fontana, u15 m).

La spedizione della delegazione regionale ha visto le medaglie estensi fare da contorno alla splendida doppietta tra gli u18 ottenuta da Alex Incerti (tiro di precisione) e Nicolò Lambertini (individuale).

Attività senior – la settimana scorsa si sono svolte le finali della tradizionale Targa Sagra dell’Ortica, gara regionale organizzata dalla bocciofila La Fontana di Malalbergo. Vittoria per Marco Luccarini (A – Sanpierina) su Mauro Cavazza (C – La Ferrarese). Terzo posto per Luigi Pezzetti e Valerio Baraldi, giocatori di casa. Ha diretto l’arbitro AIAB Davide Lorenzini di Bologna.

A Cattolica (RN) ottimo secondo posto nella gara nazionale per il ferrarese Daniele Sgreccia, atleta cadetto della società Rinascente. Dopo aver superato ben 7 turni, Sgreccia si è arreso al favorito Gaetano Miloro della bocciofila Vigasio-Villafranca di Verona. Prossimo appuntamento previsto alla Ferrarese, dove dal 13 al 17 settembre si svolgerà il tradizionale G.P. Orlandi Gruppioni, a cui risultano iscritti oltre 100 individualisti provenienti da 4 comitati regionali.