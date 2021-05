BOCCE: gli Junior di Ferrara primi nella fase regionale

E il Femet Team ipoteca l’accesso ai play-off

Dopo il giro di boa dei campionati a squadre, specialità “raffa”, organizzati dalla Federazione Italiana Bocce, ci sono già alcuni verdetti, in particolare tra gli juniores e in III categoria, dove la classifica si tinge di biancoazzurro.

Infatti, dopo 4 giornate del campionato italiano senior e dopo la conclusione della fase regionale di quello junior, la prima società che può festeggiare è l’ASD La Ferrarese. La società di viale Orlando Furioso ha già qualificato i giovani del Ferrara Junior Team alla fase nazionale preliminare alla Final4 di Bologna, con un play off che, classifica avulsa alla mano, potrebbe anche saltare in caso di sconfitta o pareggio della temibile compagine di Verbania (Possaccio) nel prossimo turno del girone lombardo, risultando così la prima squadra del raggruppamento Emilia Romagna-Piemonte-Lombardia- Campania. I giovanissimi di CT Mazzoni sono riusciti a fermare con un doppio 3-3 i favoriti junior dell’ASD La Fontana di Malalbergo, risultando i primi del girone per il maggior numero di set vinti nel corso del campionato. Amjed Rassas, suo fratello Iyad, Kacper Rolfini e Alessandro Favretti continuano così il cammino, mentre i loro compagni di “A” del Femet Team, impegnati in 1^ categoria nel girone 1, sono a soli 3 punti dalla qualificazione ai play off regionali. Destino più amaro per la compagine di Porotto, fanalino di coda, a cui solo la matematica offre ancora una flebile speranza. Nel girone 2 niente da fare per la Centese Baltur, che si arrende anzitempo alle favorite Sammartinese e Fioranese. In seconda categoria sono ancora in lotta l’Argentana (al momento seconda a pari merito) e la Rinascente, quarta con un incontro da recuperare, rispettivamente nei gironi 2 e 3. In III categoria, nei gironi 3 e 4, la leadership è appannaggio delle squadre 1 e 2 della Ferrarese, regine assolute quando mancano solo 2 giornate alla conclusione. Il campionato prosegue a porte chiuse, fino a nuove disposizioni.

Classifiche a 2 giornate dal termine (tra parentesi punti fatti e punti subiti).

Girone 1 – 1^ categoria

Libertas 10 (222-148)

Femet Ferrara 7 (207-156)

Cattolica 4 (161-207)

Porottese 1 (149-228)

Girone 2 – 1^ categoria

Fioranese 10 (209-167)

Sammartinese 9 (216-147)

Centese Baltur 2 (156-197)

Castelnovese 1 (151-221)

Girone 2 – 2^ categoria

Castenaso 12 (227-133)

Cervia 6 (177-184)

Argentana 6 (183-197)

Cral Mattei RA 0 (135 -208)

Girone 3 – 2^ categoria

Modena Est 10 (209-143)

Corlese 6 (178-174)

Benassi 4 (90-92)**

Rinascente 3 (130-163)*

La Porottese 0 (124-159)*

**2 incontri da recuperare – *1 incontro da recuperare

Girone 3 – 3^ categoria

La Ferrarese(1) 6 (112-75)

La Porottese 3 (98-98)

Rinascente 0 (70-107)

Girone 4 – 3^ categoria

La Ferrarese(2) 9 (216-164)

Benassi(3) 6 (188-197)

La Fontana 4 (198-199)

Centese Baltur 4 (169-211)

Classifica Finale Juniores

Ferrara Junior 14*

La Fontana 14

Argentana 4

Bentivoglio RE 1

*prima per maggior numero di set vinti.

in foto: Ferrara Junior Team (da sinistra Rassas I, Rolfini K., Rassas A., Favretti A. – c.t. Andrea Mazzoni).