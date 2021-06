BOCCE: Junior ferraresi in gran spolvero

Dominio nel G.P. Moca Brasil a Modena. Vittoria in tutte le tre categorie

Gli junior estensi sono tornati in grande stile, dominando la scena nel G.P. Moca Brasil, gara regionale organizzata dalla società 4 Ville di Modena, a cui hanno partecipato circa 40 giovani emiliani. Vittorie per i colori delle società della delegazione ferrarese in tutte e tre le categorie: Amjed Rassas (La Ferrarese) tra gli Under18, Nicola Scabellone (La Fontana) tra gli Under15 e Tommaso Sabatini (La Fontana) tra gli Under12. Una tripletta frutto del lavoro intenso che hanno svolto tecnici e ragazzi durante i mesi di lockdown, in cui non hanno mai interrotto gli allenamenti, sotto l’occhio vigile dei rispettivi tecnici. Bella, per qualità e intensità nel gioco, la vittoria di Rassas tra gli under18. Il talento di origini tunisine, in forza al Circolo di Viale Orlando Furioso, ha imposto il suo gioco preciso facendo sembrare semplice ogni tiro, sotto l’occhio vigile dello staff tecnico nazionale rappresentato da Maurizio Mussini. L’under 18 biancoazzurro si è imposto in semifinale contro un ottimo Francesco Pellegrino (Scandianese), mentre in finale ha superato per 12-1 un sorprendente Edoardo Lucia (La Fontana), che ha convinto tutti con i suoi progressi. Sul podio anche Alessandro Favretti (La Ferrarese), che in semifinale si è arreso proprio a Lucia. Tra gli under15 bellissima doppietta per i gemelli Scabellone, Nicola e Giovanni, che hanno dimostrano maggiore maturità e completezza rispetto ai pari età. Accesa finale tra i due, terminata per 12-10 a favore del primo. Terzi a pari merito Alessio Zuppiroli, autore di una buona gara, e Ait Abderrahmane, esordiente della bocciofila Argentana che ha centrato il primo podio in carriera. Tra gli under12, che hanno giocato con il sistema combinato, prima vittoria per uno strepitoso Tommaso Sabatini, che ha superato in finale il bolognese Andrea Resca con un convincente 32-17. Ottima l’organizzazione da parte della Polisportiva di Villanova (MO), con il ritorno del pubblico nel limite consentito dalle normative.

Attività a squadre. In questi giorni si conoscerà il destino del Ferrara Junior Team nel campionato italiano per società junior: già certa di essere tra le prime 6 delle 24 squadre iscritte, dovrà attendere il termine del girone lombardo per sapere se sarà direttamente in Final4 o dovrà vedersela nello spareggio con la vincente del girone della Campania.