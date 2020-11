BOCCE: Negrini argento a San Marino

Ottimo prova del portacolori de La Ferrarese nella gara interregionale specialità “raffa”

Enrico Negrini, atleta della società La Ferrarese, ha sfiorato l’impresa “estera” sui campi della Libertas della Repubblica di San Marino, centrando un ottimo argento nella gara interregionale individuale, specialità “raffa”, che si è disputata domenica 22 novembre. La Ferrarese, partita con un buon numero di atleti per la gara organizzata sotto il monte Titano dalla società amica degliestensi, con cui ha condiviso l’avvio del progetto “Accademia” lo scorso 1 ottobre, è riuscita a piazzare ben tre giocatori nel quadro finale della gara. Vincitori delle eliminatorie, a cui ha preso parte un centinaio di atleti di categoria B e C, sono stati Marco Cavicchi, Carlo Bontempelli ed Enrico Negrini. Proprio quest’ultimo è arrivato ad un passo dalla vittoria superando ben 6 turni, battendo in semifinale il giovanissimo padrone di casa, Aris Fantini, per poi arrendersi nella finale al marchigiano Danilo Buldorini per 10-8, dopo essere stato in vantaggio di ben 5 lunghezze. La gara di categoria A è stata vinta dal bolognese Luca Capeti, che ha prevalso in finale sul marchigiano Giorgi. Per i ferraresi del “Femet Team” si tratta comunque di un’ottima esperienza in vista del riavvio dell’attività, con i biancoazzurri che potranno schierare molte squadre competitive dalla 1^ alla 3^ categoria. La Federazione ha infatti calendarizzato gli eventi per il 2021, dando la priorità ai campionati a squadre che dovrebbero partire entro il mese di febbraio, compatibilmente alle

ordinanze e ai decreti che, inevitabilmente, coinvolgono anche il mondo delle bocce. Il prossimo appuntamento dovrebbe essere quello del G.P. Unipol, gara a coppie miste organizzata dalla bocciofila La Fontana di Malalbergo, prevista per il prossimo 13 dicembre. Lo svolgimento dell’evento è ancora incerto, in quanto la società attende i prossimi provvedimenti che riguarderanno la regione Emilia Romagna.

in foto: Enrico Negrini – ASD La Ferrarese