BOCCE: nel vivo gli italiani a squadre raffa

La Ferrarese presente in tutte le categorie

Entra nel vivo il campionato italiano a squadre di bocce, specialità raffa, dove sono ancora impegnate alcune formazioni estensi, con la Ferrarese protagonista in tutte le categorie. Dopo il prestigioso bronzo dello Junior Team biancoazzurro, sarà il Femet Team a rappresentare la città di Ferrara nel campionato di 1^ categoria, dove tra sabato e domenica si disputeranno andata e ritorno contro la Fioranese. Il primo incontro si terrà sabato alle 14.30 nel bocciodromo di Spezzano (MO), mentre il ritorno si disputerà domenica tra le mura amiche del bocciodromo di viale Orlando Furioso. La squadra di C.T. Bottoni si è rafforzata inserendo in rosa il bocciatore Roberto Besutti, proveniente dalla Centese, che sarà in squadra assieme a Zerbini, Mazzoni, Bergamini, Vendemiati e Bellelli, mentre in questo turno saranno assenti i fratelli Pedocchi.

In 3^ categoria sono due le squadre della Ferrarese che disputeranno i play off: Ferrarese 1 contro Benassi (BO), con andata il 27/08 e ritorno il 30/08; Ferrarese 2 contro Porottese, con andata il 30/08 e ritorno il 01/09.

La società di Viale Orlando Furioso ha intanto calendarizzato il tradizionale G.P. Gruppioni Orlandi che si disputerà, come gara individuale regionale di 1° livello, dal 13 al 17 settembre. Sempre alla Ferrarese si è tenuto uno stage di preparazione ai campionati italiani juniores che si svolgeranno a Roma, con Rolfini e Favretti protagonisti del mini torneo individuale. Saranno tante le formazioni estensi a vestire la maglia delle rispettive società nella kermesse romana dal 3 al 5 settembre:nella specialità individuale U15 ci saranno Kacper Rolfini (La Ferrarese), Nicola Scabellone (La Fontana) e Filippo Improta (Argentana), mentre tra le ragazze giocherà Rachele Fabbri (Argentana). Due le coppie, entrambe della Fontana: Giovanni Scabellone e Alessio Zuppiroli; Francesco Pirone e Tommaso Sabatini. Tra gli u15 gli atleti selezionati dalla tecnica regionale per il tiro di precisione sono Kacper Rolfini nel maschile e Rachele Fabbri nel femminile. Tra gli under18 Ferrara sarà rappresentata dalla coppia Alessandro Favretti e Amjed Rassas (La Ferrarese) e dall’individuale femminile con Martina Zurigo (La Fontana), atleta che disputerà anche la prova del tiro di precisione.

Risultati estivi – sono stati ottimi i risultati conseguiti nell’estate 2021 dagli atleti della delegazione: a giugno Davide Zerbini (La Ferrarese) è arrivato terzo nel 42° trofeo Industria e Commercio della Modena Est, ripetendo lo stesso piazzamento in coppia con Andrea Mazzoni nel 20° trofeo Borsarini. Nella nazionale junior, 2° trofeo Corazzi della Stradivari di Cremona, Tommaso Sabatini (La Fontana) ha vinto tra gli u12 e Nicola Scabellone è arrivato 2° tra gli u15. Amjed Rassas ha vinto la junior regionale della bocciofila 4 Ville tra gli u18, Nicola Scabellone ha bissato il successo negli u15 e Tommaso Sabatini ha vinto tra gli u12. A luglio nel 20° trofeo MT, gara regionale della bocciofila 4 Ville la vittoria è andata ad Andrea Vendemiati (La Ferrarese), con il suo compagno Zerbini al terzo posto. A Padova, nel trofeo Assicurazioni Generali, gara nazionale per le categorie B e C, Leonardo Borsetti e Claudio Fongaro (La Ferrarese) hanno chiuso terzi. La stessa società ha organizzato anche la gara nazionale per la categoria A, sempre a coppie, con Zerbini e Mazzoni ottimi secondi, sconfitti dalla coppia formata da Giuseppe D’Alterio e Barellas della 3Villese di Treviso.