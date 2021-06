BOCCE: poker Ferrarese

Tutte le squadre hanno passato il turno nei gironi eliminatori del campionato italiano

La bocciofila La Ferrarese. iscritta al Campionato Italiano FIB a Squadre in 1^, 3^ categoria e competizione junior, ha calato il poker, superando la prima fase e dominando con tutte le formazioni i rispettivi gironi eliminatori.

I primi a passare sono stati i giovani di CT Mazzoni, che nell’ultimo incontro hanno strappato un pareggio alla Fontana di Malalbergo, qualificandosi in virtù del numero maggiore di set vinti nell’intero campionato. Poi è arrivato il successo del Femet Team di CT Bottoni, che all’ultimo turno ha scavalcato in vetta la Libertas di San Marino, e che ora dovrà vedersela con i pari categoria della Fioranese di Modena ai play off. Dominio netto anche per La Ferrarese 1, che nel girone 3 ha superato La Porottese e la Rinascente (con Porotto qualificata come seconda del girone), mentre La Ferrarese 2 ha lasciato alle sue spalle Benassi (qualificata come seconda), La Fontana e Centese Baltur. Ai play off regionali si incontreranno Benassi e La Ferrarese 1; La Porottese e La Ferrarese 2.

La Centese è stata invece eliminata in 1^ categoria, arrivando terza nel girone 2 alle spalle di Sammartinese e Fioranese. In 2^ categoria girone 2 l’Argentana ha passato il turno come seconda alle spalle di Castenaso, mentre la Rinascente non è riuscita a fare altrettanto nel girone 3.

Sta creando non pochi problemi il calendario regionale, che vede ben 3 squadre della Ferrarese impegnate contemporaneamente in casa in occasione dell’incontro di ritorno del prossimo turno, previsto per sabato 4 settembre 2021. La paradossale e impossibile situazione verrà risolta in qualche modo, ma rimane il problema derivante anche dal campionato italiano junior che impegnerà in contemporanea atleti e tecnici dell’ASD La Ferrarese e dell’Argentana. In attesa di nuove indicazioni, i giovani di CT Mazzoni scenderanno in campo a Terni nel week end, dove sabato se la vedranno con l’ASD Cacciatori di Salerno con incontro unico per l’accesso alla Final Four di San Giovanni in Persiceto. Comunque vada, per i giovani biancoazzurri rimarrà uno storico piazzamento tra le prime 6 formazioni italiane, con il grande merito di aver giocato con una rosa di atleti interamente provenienti dal vivaio estense.

Per concludere ecco le rose delle formazioni vincitrici dei gironi, tutte appartenenti all’ASD La Ferrarese: 3^ cat. La Ferrarese 1: CT Bussolari, atleti Bontempelli, Fiorini, Fongaro, Migliari, Pennini, Pavani, Borsetti; 3^ cat. La Ferrarese 2: CT Vendemiati, atleti Cavazza, Cavicchi, Guidetti, Negrini, Cristofori, Correggioli; 1^ cat. Femet Ferrara: CT Bottoni, atleti Bellelli, Bergamini, Mazzoni, Pedocchi I, Pedocchi M, Vallini, Zerbini; Junior – Ferrara Junior Team: CT Mazzoni, atleti Favretti, Rassas A., Rassas I, Rolfini.

in foto: le 4 formazioni dell’ASD La Ferrarese