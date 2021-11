BOCCE: Under 12 sfida La Ferrarese-Argentana

In evidenza Adam e Douaa Abousalah Eddine, Ashley Molo e Ariani Scarin Ottoni

Si è svolta alla bocciofila Ferrarese un’interessante manifestazione promozionale che ha visto coinvolti i giovanissimi padroni di casa under 12, scesi in campo contro i pari età della bocciofila Argentana. In occasione del seminario di formazione per insegnanti e tecnici impegnati nel progetto promozionale FIB “Bocciando si Impara”, i giovanissimi della delegazione estense, presenti in 16 unità, hanno dimostrato interessanti giochi con finalità didattiche, per poi confrontarsi nel pomeriggio in una sfida di precisione pre-agonistica nei fondamentali della specialità. I migliori 4 punteggi hanno consentito ad Adam e Douaa Abousalah Eddine, della bocciofila La Ferrarese, ad Ashley Molo e Ariani Scarin Ottoni della bocciofila Argentana, di giocarsi le finali per il 1°/2° e 3°/4° posto. Ottime giocate e qualità in netto miglioramento nelle partite che si sono disputate sulle corsie dell’impianto comunale, con Ashley Molo che ha superato per 17-8 Douaa Eddine conquistando il primo posto, e Adam Eddine che con un buon 20-7 ha battuto Ariani Scarin Ottoni.

La qualità degli under12 della delegazione estense è confermata dal migliore talento del movimento, vale a dire Tommaso Sabatini della bocciofila La Fontana, che nel trofeo Mora, organizzato dalla bocciofila Pegognaghese di Mantova, ha messo in fila i pari età provenienti da 3 comitati regionali. Impresa indimenticabile per Sabatini, allievo di Renzo Maestri e della scuola bocce di Malalbergo, all’ennesima vittoria stagionale: nella finalissima è riuscito a regolare di misura il giovane talento della bocciofila Renese (VA), Francesco Guerrieri. Nella stessa gara ha ottenuto un ottimo terzo posto la portacolori dell’Argentana, Ashley Molo. Tra gli under18 la gara è stata vinta dall’asso bolognese Nicolò Lambertini, ora in forza alla TME88 di Codogno.