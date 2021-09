BOCCE: Zerbini fa il bis

Il capitano del Femet Team ha trionfato nel nel Trofeo Orlandi Gruppioni e in coppia con Besutti a Mogliano(TV)

Week end d’oro per l’ASD La Ferrarese. Davide Zerbini, capitano del Femet Team dell’ASD La Ferrarese, ha messo a segno una fantastica doppietta riuscendo a vincere due gare regionali in 72 ore.

Nel Trofeo Orlandi Gruppioni 2021, disputato in casa, ha conquistato il primo posto, battendo in finale Valerio Baraldi della bocciofila La Fontana, valoroso atleta di C che si è arreso solo all’ultima giocata, dopo una finale che l’ha visto sempre in vantaggio. Nella stessa gara, individuale per 128 giocatori, al terzo posto si sono piazzati il centese Paolo Balboni, in forza all’Avis Montecatini, e Michele Correggioli, compagno di squadra di Zerbini e giocatore di categoria C. Domenica scorsa, sulle corsie della bocciofila Moglianese di Treviso, Zerbini è sceso in campo con il nuovo arrivato di casa Femet, Roberto Besutti. La coppia biancoazzurra ha superato tutti nel G.P. Città di Mogliano, gara regionale per 128 coppie di ogni categoria, battendo in finale i padovani della 3 Mulini, Carniato e Vanzetto e relegando sul gradino più basso del podio i Veneti della bocciofila Raldon, Fiorini e Poli.

Per la bocciofila La Ferrarese il week end si è arricchito con il podio ottenuto dalla terna formata da Guidetti, Cavazza e Cavicchi nel G.P. Tabaccheria della bocciofila 4 Ville di Modena. Dopo aver vinto 5 turni di eliminatorie, i ferraresi sono stati sconfitti in finale dai modenesi di Fiorano, Berselli, Morselli e Lori.

Campionati a squadre: sarà un sabato fondamentale per il destino del Femet Team La Ferrarese. La squadra di C.T. Bottoni affronterà la Sammartinese nel turno di ritorno della finale del play off regionale del campionato di 1^ categoria. Zerbini e compagni all’andata sono stati sconfitti 5-3, un risultato che sembra troppo stretto per la qualità di gioco espressa da parte dei ferraresi. Al ritorno, alle 14.30 tra le mura amiche del bocciodromo di Viale Orlando Furioso, il Femet Team proverà a ribaltare il risultato e a conquistare il pass per la finale play off nazionale, valida per l’accesso alle Final 8, dove affronterebbe la formazione della delegazione di Livorno.

Prosegue invece l’avventura per il team di 3^ categoria: La Ferrarese 2 ha sconfitto ai pallini La Ferrarese 1 nel 4° turno – play off. La formazione di C.T. Vendemiati sfiderà sabato la bocciofila Castenaso in trasferta, con ritorno previsto sabato 2 alla Ferrarese.