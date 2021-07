Bonaccini, in Castello Estense, annuncia un Patto per Ferrara

E’ stato il giorno dedicato a Ferrara dalla Giunta Regionale, che in tour attraverso l’intera Provincia ha toccato l’ospedale di Argenta, Terre del Reno, Codigoro, Tresignana e Ferrara, dove nel primo pomeriggio in Castello Estense ha incontrato il presidente della Provincia, Nicola Minarelli, i sindaci a partire da Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, e i rappresentanti delle forze economiche. In primo piano la presentazione del Patto per il lavoro e per il clima, all’interno del quale da settembre partirà il Patto per Ferrara.

All’incontro erano presenti, fra i componenti della Giunta regionale, l’assessore al bilancio Paolo Calvano, l’assessore al Patto per il lavoro e clima Elly Schlein, l’assessore al turismo Corsini, i consiglieri ferraresi Marcella Zappaterra e Marco Fabbri. Dal presidente, i complimenti alla neoeletta Rettrice Unife, Laura Ramaciotti, segnale evidente di una politica tesa all’eguaglianza dei diritti e al superamento del divario di genere.