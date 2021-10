Bondeno: domenica 31 ottobre il ‘Festival del Ciclista Lento’ farà tappa sul suolo matildeo, in programma assaggi di prodotti tipici

Questa domenica, 31 ottobre, sarà Bondeno la protagonista dell’ultima tappa del Festival del Ciclista Lento 2021. Dopo la partenza da Factory Grisù di Ferrara, i partecipanti percorreranno la ciclabile del Burana per arrivare sino al capoluogo matildeo. Dopo due soste enogastronomiche nel territorio, i ciclisti inforcheranno nuovamente le biciclette per tornare a Ferrara seguendo il percorso cicloturistico Destra Po, con arrivo presso il Bici Hostel Destra Po, nel quale si terrà la ‘gran merenda’ finale.

«Una grande giornata all’insegna del divertimento – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. La prima tappa sul nostro territorio sarà nel vero e proprio cuore di Bondeno: Piazza Garibaldi, nella quale i ciclisti avranno modo di degustare il tirotto con la cipolla e di ammirare le bellezze storiche del centro, a partire dal campanile matildico. Dal capoluogo – proseguono Saletti e Sartini – i partecipanti si recheranno a Stellata tramite il dedicato percorso ciclabile, e ai piedi della Rocca Possente potranno pranzare grazie al supporto fornito da Pro Loco Stellata, che preparerà pincini e salumi. L’attenzione ai cosiddetti ‘utenti deboli’ della strada è massima: ogni anno lavoriamo per implementare i percorsi ciclabili e protetti, costruendo man mano una rete a misura di biciclette che possa condurre i nostri concittadini e i visitatori da un luogo all’altro del territorio in tutta sicurezza».

Il Festival è patrocinato dai comuni di Ferrara e Bondeno; per il tratto di competenza, parteciperà alla pedalata anche Pro Loco Stellata. È ancora possibile iscriversi, accedendo al sito www.ciclistalento.it. Il comune di Bondeno regalerà, a chi ancora non ne fosse in possesso, la maglietta della celebrazione del ventennale del percorso cicloturistico Destra Po.