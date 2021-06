Bondeno, femminicidio Rossella Placati: ricerca arma delitto nel Cavo Napoleonico

Avviate in mattinata dai Carabinieri di Ferrara, con l’aiuto dei militari del nucleo subacquei di Genova, le ricerche – nelle acque del Cavo Napoleonico, un canale artificiale a Bondeno – dell’arma del delitto di Rossella Placati, la donna di 50 anni trovata morta, lo scorso febbraio, nella sua casa proprio a Bondeno, nel Ferrarese, uccisa con un colpo di un oggetto contundente alla testa.

Ad avvisare i Carabinieri era stato il compagno 45enne della vittima, unico sospettato fin dalle prime ore e sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Nel dettaglio, dopo aver ristretto il perimetro delle ricerche dell’arma i militari, stanno scandagliando con sub ed apparecchiature tecniche il cavo napoleonico, nella zona di Madonna della Pioppa, ove si presume che l’indagato per l’a morte della 50enne abbia gettato il coltello e il corpo contundente utilizzati per infierire sulla vittima