Bondeno. Natale 2021: torna il concorso ‘arte in vetrina’

Si avvicina il Natale e, per il secondo anno consecutivo, torna a Bondeno il concorso ‘Arte in vetrina’, con il quale fotografi professionisti e semplici appassionati potranno donare i loro scatti del territorio per vederli esposti nei negozi del capoluogo.

«Un concorso che mira a far scoprire porzioni e angoli più o meno nascosti del territorio sia agli acquirenti dei nostri negozi, sia agli stessi fotografi – commentano l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Gli scatti migliori saranno esposti nelle vetrine dei negozi dall’8 dicembre sino al 6 gennaio, ovvero per tutto il periodo natalizio».

Le foto, oltre a dover essere legate al territorio matildeo, dovranno raccontare o testimoniare paesaggi, tradizioni o scene di vita quotidiana. Gli scatti, incorniciati o stampati su carta rigida, dovranno poi essere consegnati al comune di Bondeno entro venerdì 26 novembre. «Tutti sono invitati a partecipare – chiosano Sartini e Poltronieri – per un concorso che già l’anno scorso ha contribuito a impreziosire le vie e i negozi di Bondeno, donando un suggestivo tocco artistico».