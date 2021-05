Bondeno, rapina alle poste di Pilastri: rincorso dai cittadini ed arrestato dai Carabinieri

E’ entrato nell’ufficio postale chiedendo di effettuare un prelievo ma mentre l’impiegata richiedeva gli estremi del conto corrente postale da cui prelevare la somma, l’uomo con un movimento repentino ha saltato il bancone, ponendosi alle spalle della direttrice, e l’ha minacciata con un cutter estratto dalle tasche e puntandoglielo alla gola



E’ successo questo mattina verso le 10 a Pilastri di Bondeno

Il rapinatore dopo aver intimato alla dipendente di consegnare il denaro della cassa, (1.225 euro in contanti) ha arraffato il malloppo ed è scappato a piedi. Alcuni cittadini però hanno assistito alla scena ed hanno inseguito il malvimente, mentre la direttrice dell’ufficio postale ha allertato la centrale operativa 112 dei Carabinieri.

Sul posto giungevano immediatamente le pattuglie delle stazioni di Bondeno e Burana, a cui i cittadini indicavano la via di fuga ed un casolare abbandonato, quale possibile rifugio del malvivente.

I militari entravano nello stabile abbandonato ed immobilizzavano il rapinatore, che non opponeva resistenza all’arresto. L’uomo, identificato per B.S., mantovano 51 enne, noto agli uffici di polizia, veniva trovato ancora in possesso della somma rapinata e del cutter utilizzato per minacciare la direttrice, veniva perquisito e trasferito alla Caserma di Bondeno (Fe) e dopo le formalità di rito associato alla casa circondariale di Ferrara, a disposizione della Autorità Giudiziaria