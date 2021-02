Bonifica Pianura di Ferrara, 3 premi di laurea e 5a edizione concorso di scultura nazionale – VIDEO

Tre premi di laurea per tesi ad indirizzo agronomico, ingegneristico ed archeologico, destinati non solo all’Università di Ferrara ma anche agli atenei delle regioni del nord, per affrontare il tema dei bacini idraulici

Sono quelli istituiti dal Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara per valorizzare giovani eccellenze: oltre ai già noti ‘Premio Giorgio Ravalli’ e ‘Premio Matteo Giari’, quest’anno viene istituito il ‘Premio Giuliana Mazzotti’ a conferma di come più volte il consorzio si sia intrecciato con i ritrovamenti archeologici.

Alle tre borse di studio si aggiunge anche la quinta edizione del concorso nazionale di scultura ‘De aqua e terra’ che vede la collaborazione con il Liceo Artistico Dosso Dossi di Ferrara, con due studenti in giuria tecnica