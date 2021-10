Complice la bella giornata di ieri in tanti hanno partecipato alla sbiciclata organizzata dal Consorzi di Bonifica Pianura di Ferrara, aperta alle famiglie.

Partenza in bici da Palazzo Naselli Crispi, un percorso di circa 7 chilometri per giungere all’Idrovora di Baura e rientrare, in Darsena a Ferrara, a bordo della Nena