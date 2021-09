“Bonus track”: serata latin jazz de ‘Il Gruppo dei 10’ con Horacio “El Negro” Hernandez, il 17 settembre allo Spirito

Lo Spirito non va in letargo e, quando tutto sembrava già concluso, ecco aggiungersi una nuova data per ‘Tutte le direzioni in Summertime 2021’. Venerdì 17 settembre il latin jazz di Roy Panebianco & Leonardo Corradi Organ Trio Feat. Horacio “El Negro” Hernandez scalderà la serata organizzata da Il Gruppo dei 10 allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara).

Organ Trio è formato dal talentuoso chitarrista calabrese Roy Panebianco – vincitore di numerosi premi e riconoscimenti e protagonista di numerose collaborazioni di rilievo – tra cui quelle con Gegè Telesforo, Daniele Scannapieco, Max Ionata, Gianluca Renzi, Luca Aquino, Marcello Surace, Antonio Onorato, Andrea Marcelli, Crystal White, Jenny B. e Linda Valori. Con il disco “Soulside”, registrato per la Picanto Records, ha ricevuto grandi consensi da parte della critica e forti apprezzamenti del pubblico.

Con lui in questo progetto c’è il fenomenale organista Leo Corradi, vincitore del Jazzit Award come “miglior Organista” italiano nel 2010. Corradi vanta collaborazioni con stelle del jazz quali Kurt Rosenwinkel, George Garzone, Francisco Mela, Antonio Sanchez, Bobby Watson, Jesse Davis, Greg Hutchinsonecc. Allo Spirito – per la serata del 17 – ci sarà anche la partecipazione, come Special Guest, di un gigante del latin jazz: Horacio “El Negro” Hernandez.

Per informazioni 0532 436122. Apertura ore 20.