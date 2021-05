BRESCIA – SPAL 0-0

BRESCIA: Joronen; Mateju, Cistana, Magraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Bjarnason; Ragusa, Aye. A disp. Andreanacci, Donnarumma, Jagiello, Karacic, Lobojko, Pajac, Papetti, Semprini. All? Clorato

SPAL: Berisha; Dickmann, Okoli, Tomovic, Sernicola; Segre, Esposito, Mora; Murgia; Strefezza, Paloschi. A disp. Thiam, Gomis, Asencio, Attys, Di Francesco, Floccari, Missiroli, Ranieri, Sala, Spaltro. All. Rastelli

Arbitro: Luca Massimi di Termoli

4′ Prima occasione per la Spal con una deviazione aerea di Okoli che termina alta sopra la traversa.

5′ Martella da fuori non trova lo specchio della porta.

9′ Bjornason di distanza ravvicinata va vicinissimo alla rete del vantaggio.