Brunetto Latini, nell’Inferno di Dante: conferenza di Gardenio Granata domani alle 17 all’Ariostea e sul canale YouTube Archibiblio web

Sarà dedicata alla figura di Brunetto Latini, come emerge dal quindicesimo canto dell'Inferno, la nuova conferenza del ciclo 'Dante '700', a cura di Gardenio Granata, che si terrà domani 19 ottobre alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara)

“La cara e buona immagine paterna” … ben oltre la sodomia (di cui non abbiamo alcun attestazione) trascina con sé limiti che Dante non può accettare. Tutto il sapere del colto notaio fiorentino è servito solo ad ancorarlo a forme di “mundana sapientia” non più giustificabili nell’allievo di un tempo! E per quanto la profezia di Brunetto risponde al vero, vuoi sul piano personale che su quello politico, dimentica che l’eternarsi dell’uomo nella prospettiva escatologica del pellegrino passa unicamente nel umile riconoscimento della superiore dimensione divina… Resta nel Nostro La gratitudine, ma non la stima completa, per chi non ha saputo riconoscere la gerarchia dei valori autentici del mondo… Brunetto si trova nell’inferno senza speranza e il raccomandargli il suo “Tesoro” ci racconta di una corta vista tipica di un maestro immerso nell’effimero dei saperi mondani…

