Buon Compleanno al grande tenore copparese Daniele Barioni

Tanti auguri dall’Amministrazione comunale di Copparo a Daniele Barioni che oggi compie 91 anni: il grande tenore è nato infatti a Copparo il 6 settembre 1930 da una famiglia di agricoltori. La sua è la storia, emozionante, di un uomo di straordinari talento e passione, divenuto uno dei più grandi cantanti lirici del mondo.

A 18 anni partì per studiare canto a Milano, dove debuttò nel 1954 nella Cavalleria Rusticana di Mascagni al Teatro Nuovo. In platea Rudolf Bing, direttore del Metropolitan di New York, lo notò e decise di scritturarlo. Il 20 febbraio del 1956 Barioni sostituì Giuseppe Campora, influenzato, ne La Tosca di Puccini: fu un successo e i quotidiani titolarono del giovane contadino che fece tremare il Metropolitan.

Ha inizio così la leggenda di Daniele Barioni, che deve essere di ispirazione per tutti e per i giovani in particolare. Insignito dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica, abbiamo voluto conferirgli la cittadinanza onoraria a testimonianza di come abbia dato lustro con la sua carriera e la sua vita alla nostra comunità, che ricambia il proprio ambasciatore della musica e della cultura con incondizionati affetto, ammirazione e riconoscenza.

In questa giornata l’Amministrazione comunale di Copparo porge i più sentiti auguri a Daniele Barioni, una grande figura artistica e umana, che ha saputo conquistatre il pubblico mondiale e i cuori di chi ha avuto l’opportunità di ascoltarlo e di conoscerlo. Buon compleanno, maestro!