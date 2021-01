Buoni spesa: ultime ore per farne richiesta

Ultime ore per fare richiesta dei buoni spesa. C’è tempo fino alle 13 di sabato 23 gennaio per effettuare la domanda, che va fatta via Internet. Le persone che hanno diritto di ricevere il sostegno sono quelle che, al momento della compilazione della richiesta, sono residenti nel Comune di Ferrara, hanno risorse finanziarie complessive del nucleo non superiori a 10mila euro al 31 dicembre 2020 e hanno subito una riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tra agosto e dicembre 2020 a causa di un peggioramento della condizione lavorativa legato all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Per richiedere i buoni, utilizzabili per acquisti di generi alimentari e di prima necessità, bisogna compilare l’apposito modulo, raggiungibile dalla pagina del sito ufficiale del Comune di Ferrara.

Il contributo diretto destinato dal Comune di Ferrara alle famiglie, ammonta complessivamente a 400mila euro, suddiviso in pacchetti di buoni spesa per un valore che per ogni richiedente va da 100 euro a massimo di 300 euro assegnati una volta soltanto. I buoni, del valore di 20 euro ciascuno, possono essere utilizzati nei negozi e nei punti vendita aderenti all’iniziativa. All’interno di ciascun nucleo familiare può fare la domanda solo uno dei componenti. La priorità verrà data a chi non beneficia già di altre forme di sostegno pubblico.