Bus e treni gratis anche per studenti under-19

Bus e treni regionali gratuiti per le studentesse e gli studenti under 19 dell’Emilia-Romagna.

Da domani, mercoledì 25 agosto, sarà possibile chiedere gli abbonamenti gratuiti per le studentesse e gli studenti under 19 dell’Emilia-Romagna per viaggiare senza costi sui bus e i treni regionali lungo il percorso casa-scuola e nel tempo libero – per lo stesso percorso – così come già avviene per gli under 14 dallo scorso anno.

Lo annuncia la Regione Emilia-Romagna.

La richiesta degli abbonamenti gratuiti, validi da settembre 2021 fino al 31 agosto 2022, potrà essere presentata online dal 25 agosto e fino al 31 ottobre utilizzando l’applicativo informatico predisposto dalla Regione e disponibile sul portale: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis

Si allarga così la platea di ragazzi e ragazze che potranno avere l’abbonamento per muoversi sui mezzi pubblici. Ai 147mila studenti under 14, si aggiungono anche i circa 75mila delle scuole superiori: più di 220mila in totale. Grazie alle risorse stanziate dal bilancio regionale che dai quattro milioni dello scorso anno scolastico arrivano a 22 milioni per il prossimo.