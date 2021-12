Calano le temperature: la Provincia provvede alla salatura delle strade

Sulla scorta dei bollettini meteo la Provincia sta provvedendo alla salatura preventiva di parte della rete delle strade provinciali, per evitare la formazione di ghiaccio lungo le carreggiate a causa dell’abbassamento delle temperature e delle nebbie.

In particolare, nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre gli spargisale sono usciti nel distretto di Portomaggiore, mentre venerdì 17 dicembre è stata disposta la salatura delle strade provinciali del distretto di Vigarano Mainarda.

Lo stesso giovedì 16 dicembre, inoltre, è stata messa in sicurezza anche la viabilità di accesso al polo ospedaliero di Cona.

Nel frattempo continua l’attenzione dei tecnici provinciali alle previsioni meteo, per l’eventuale decisione di estendere la salatura preventiva su altre zone della viabilità di competenza dell’amministrazione che ha sede in Castello Estense, composta di 76 strade provinciali per una lunghezza complessiva di circa 800 chilometri.