“Calici d’estate”: degustazioni eno-gastronomiche al parco Massari il 16, 17 e 18 luglio

Un’occasione per gustare vini della migliore produzione di oltre venti cantine italiane abbinati a prodotti gastronomici selezionati, il tutto accompagnato da buona musica e passeggiate in mezzo al verde della perfetta location cittadina rappresentata dal parco Massari. E’ questa la formula dell’iniziativa di degustazione eno-gastronomica alla seconda edizione “Calici d’estate”, in programma nelle serate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio. La manifestazione, che si avvale del supporto di AIS e del patrocinio del Comune di Ferrara, è stata presentata in mattinata (14 luglio 2021) nella residenza municipale.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio si terrà la seconda edizione di “Calici di Estate”, una degustazione eno-gastronomica con produttori e cantine d’Italia, che quest’anno si sposta al Parco Massari. Tre giorni dedicati al buon vino con diversi produttori di vini e alcune sfiziosità gastronomiche.

Saranno protagonisti circa 20 cantine e 100 etichette provenienti da diverse zone d’Italia (Toscana, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte) e alcune aziende gastronomiche che proporranno interessanti degustazioni.

Dalle 19 alle 24 di venerdì 16 e sabato 17 Luglio e dalle 18 alle 22 di domenica 18 Luglio, all’info point al Parco Massari, si potrà acquistare il ticket per partecipare alla degustazione. Nelle tre serate sarà possibile ritirare, su prenotazione il kit pic-nic con un menù speciale.

Ad accompagnare le serate tanta bella musica: venerdì il gruppo dal vivo The Dice, sabato dj set Alex Ess di Radio Bruno e domenica musica di sottofondo. Il ticket ha un costo di 12€ e comprende: un portacalice, un calice di vetro e 10 “Soli D’oro” con cui scegliere uno o due tra i piatti proposti (tra cui antipasti, primi piatti e dolci,) e due o tre calici di vino a scelta tra circa 100 etichette.

L’evento si svolgerà nel massimo rispetto dall’attuale normativa vigente con l’attuazione di tutti i protocolli relativi all’emergenza covid, evitando assembramenti ed invitando i partecipanti ad occupare i posti a sedere messi a disposizione nell’area ristoro allestita nel Parco.

Acquistando il ticket in prevendita costerà solamente 10€ invece che 12€. I ticket scontati sono in numero limitato: