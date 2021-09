Camion a fuoco sulla superstrada Ferrara-mare

Paura questa mattina poco dopo le ore 9 sulla superstrada Ferrara-Porto Garibaldi all’altezza dell’uscita di Comacchio dove un camion è andato in fiamme.

Raccordo autostradale chiuso per diverso tempo con la deviazione del traffico verso il mare sulla viabilità secondaria, uscita obbligatoria a Corte centrale.

Nessun ferito o intossicato e fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, hanno gestito della viabilità e consentito la riapertura del tratto.

Indagini in corso anche per accertare le cause dell’incendio.