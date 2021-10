‘Camminata Lilt Nastro Rosa’ per promuovere prevenzione e corretti stili di vita, domenica 10 ottobre alle 9 davanti a Porta degli Angeli

L’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti sarà presente all’evento della “Camminata Lilt Nastro Rosa”, un percorso di otto chilometri in programma per domenica 10 ottobre con partenza alle 9 dall’area davanti a Porta degli Angeli, in fondo a corso Ercole I d’Este, a Ferrara.

“L’iniziativa – spiega l’assessore Coletti – si inserisce tra quelle dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili. Un’occasione importante per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e quindi di uno stile di vita corretto, basato sui controlli diagnostici, un’alimentazione sana ed equilibrata e attività fisica regolare”.

Le iscrizioni prevedono un’offerta all’associazione e possono essere fatte domenica stessa, prima della partenza.

Per info: cell. 340 9780408.

La Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori, associazione provinciale di Ferrara, ha organizzato per la mattinata di domenica 10 ottobre la “Camminata LILT Nastro Rosa”, la tradizionale camminata della prevenzione giunta ormai alla quinta edizione. “Tale camminata – dice il presidente della LILT Edgardo Canducci – “è un evento che si tiene ogni anno in Ottobre che, notoriamente, è il mese ‘rosa’, ossia dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili. Nasce per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e del corretto stile di vita”.

Appuntamento quindi alle ore 8,30 davanti alla “Casa del Boia”, nel sottomura di Corso Ercole I d’Este antistante Porta degli Angeli. Partenza ore 9.

La camminata non competitiva è aperta a tutti, bambini, giovani e meno giovani, sono ammessi cani al guinzaglio, bambini in passeggino e si potrà partecipare sia camminando che correndo.

Il percorso di 8 Km si svolgerà sia sulle Mura che nel sottomura. Le iscrizioni si potranno effettuare in loco la mattina stessa prima della partenza nel rispetto delle normative anticovid, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento. La partecipazione è a offerta minima di 5€. Ad ogni partecipante verrà dato in omaggio un gadget a ricordo dell’evento.