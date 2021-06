Campagna vaccinale anti-covid, giugno mese cruciale – INTERVISTA

Sono stati prenotati nel giro di poche ore i 1.200 posti resi disponibili per il doppio open day vaccinale organizzato a Ferrara sabato 5 e domenica 6 giugno per la somministrazione di vaccini Astra Zeneca.

Si tratta di 600 somministrazione per ognuna delle due giornate, nell’hub di Ferrara che, per l’occasione, resterà aperto fino a mezzanotte.

Si è entrati così nel vivo della campagna vaccinale di massa, giugno infatti sarà il mese cruciale.

Qualche problema tecnico, nel ferrarese, si è registrato per i 50-54enni prenotati e per i 40-49enni che hanno ricevuto l’appuntamento prima per la seconda dose a luglio e successivamente la prima a giugno.

A parte questi disguidi poi risolti, ecco le date, spiegata dall’azienda Usl ai sindaci in conferenza socio-sanitaria, da segnare in agenda per chi vorrà vaccinarsi contro il covid.