CANOA CLUB: arrivano ottimi risultati da Limena

Nella gara nazionale slalom nelle gare del fiume Brentella

Si è svolta domenica a Limena (PD) sul fiume Brentella la gara Nazionale di Canoa Slalom indetta dalla FICK

in collaborazione con il Canoa club Padova. Una Gara tradizionale del circuito nazionale che vede sempre una numerosa partecipazione di atleti da tutta Italia.

Gli atleti Estensi conoscendo bene il percorso, essendo una vicina meta di allenamenti, hanno conquistato

numerosi risultati di prestigio: nelle gare singole Bertoncelli Lea vince in entrambe le categorie K1 e C1

ragazze e gli equipaggi Samuele Dianati-Rizzieri Luca e Paolo Borghi-Leonardo Solimani conquistano l’oro

rispettivamente nel C2 ragazzi e senior; gli equipaggi Campana Michele-Rizzieri Nicola e Filippo Manfredini-

Paolo Soldati conquistano il 2° posto rispettivamente nelle categorie C2 Junior e C2 senior, il secondo

gradino del podio viene conquistato anche dalle gare a squadre, nella categoria junior, in Kayak, arrivano

Filippo Callegari – Tobia Piccinini – Federico Taglioli, in Canadese la squadra Michele Campana – Samuele

Dianati – Luca Rizzieri, tra i senior, sempre sulla canadese, arrivano al secondo posto Paolo Borghi –

Campana Emanuele – Leonardo Solimani.

Buoni anche i piazzamenti in alcune gare singole, che vedono fuori dal podio per pochi secondi Bini Luca

nella categoria K1 ragazzi, la più numerosa di partecipazione di atleti.

La preparazione prosegue nel corrente mese di maggio con una trasferta di studio/sport a Ivrea in

preparazione della gara Internazionale di Merano

Nella foto: La squadra Slalom del C.C.F.