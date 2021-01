CANOA CLUB: Bertoncelli e Malaguti in Azzurro

Convocate per il raduno K1 donne a Verona

Il 2021 inizia con il piede giusto per il Canoa Club Ferrara con la convocazione in Squadra Nazionale di due atlete, Francesca Malaguti e Lea Bertoncelli, al raduno k1 donne che si terrà a Verona dal 2 al 6 gennaio sul fiume Adige. Infatti nel 2021 la Federazione Italiana Canoa Kayak ha lanciato un nuovo progetto nel settore dello slalom con l’obiettivo di far crescere la categoria donne nella disciplina del kayak ed arrivare il più preparati possibile ai futuri eventi internazionali. Il responsabile del progetto sarà il tecnico federale Ettore Ivaldi, che ormai da molti quadrienni olimpici allena squadre nazionali in tutto il mondo e da 5 anni è tornato in Italia a seguire la squadra azzurra.

Oltre alle due ragazze ferraresi, parteciperanno al raduno altre cinque ragazze provenienti da altri

club italiani, che insieme rappresentano il gruppo delle giovani speranze per il Kayak Femminile

della squadra italiana di canoa Slalom.

Data l’emergenza sanitaria, requisito fondamentale per la partecipazione al ritiro è stato l’esito negativo al tampone molecolare ed ovviamente per garantire la sicurezza di tutti, nei quattro giorni di allenamento il gruppo si impegnerà a seguire rigorosamente il protocollo per l’emergenza

Covid-19 FICK-CONI.

Nelle foto: a dx Francesca Malaguti e a sx Lea Bertoncelli