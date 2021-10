CANOA CLUB: che finale!!!

Sedici medaglie, otto d’oro, nella gara conclusiva della stagione

Nell’ultima gara stagionale sul Fiume Livenza, week end con il botto per il Canoa Club Ferrara che conquista

ben otto Ori, cinque Argenti e tre Bronzi.

Le gare si sono svolte in due giornate: nella giornata di sabato scendevano in campo gli Junior e i Senior dove Emanuele Campana ha conquistato il primo posto nella categoria regina dei K1 Senior, Nicola Rizzieri secondo nel K1 Junior e Luca Rizzieri terzo posto nel C1 Junior. Oro nel C2 Junior per la coppia Dianati/Rizzieri, e ben due ori nella gara a squadre C1 Senior Borghi/Solimani/Campana e C1 Junior N. Rizzieri /Dianati/L. Rizzieri.

La giornata di domenica era dedicata alla gara Nazionale per le categorie dei più giovani. In partenza circa 260 atleti provenienti da tutta Italia. Andrea Nardo si conferma tra i più forti atleti a livello nazionale e conquista due medaglie nella categoria cadetti K1 (oro) e C1 (argento).

Altra medaglia per Luca Rizzieri che migliora la performance del giorno prima conquistando un argento e, sempre in coppia con Dianati, un’altra medaglia d’oro. Nella categoria K1 Ragazze Sofia Borghi sfiora il podio piazzandosi al quarto posto così anche Tommaso Cavazzini e Pola Dianati.

Nella categoria Allievi ottimo esordio con medaglia per Mattia Rizzieri, Mattia Fasanaro, Francesca Carletti e Ian Covas. Fuori dal podio ma con ottime prestazioni Fabio Furini e Mattia Lo Brutto. Fantastico esordio

anche nella categoria Allieve dove per la prima volta hanno gareggiato: Elisa Foddis, Serena Boari, SaramBianchini, Giorgia Ferranti e Lucrezia Guerzoni.

Dopo un’estate di trasferte tra fiumi italiani e esteri la squadra Slalom del Canoa Club Ferrara riprende lanpreparazione invernale in vista della prossima stagione attivando i progetti scuola per gli atleti di interesse nazionale