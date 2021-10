CANOA CLUB: Di Nardo mette tutti in fila nello slalom di Klagenfurt

In evidenza anche Rizzieri che arriva in finale

Dopo gli exploit degli atleti del Canoa Club Ferrara al Campionato Italiano di canoa slalom categoria ragazzi del 4 e 5 settembre a Verona, arrivano altri importanti risultati nel weekend. In Austria, il Canoa Club Ferrara ha partecipato alla spedizione come Comitato Regionale Emilia Romagna, assieme agli amici del Canoa Club Bologna, nella gara internazionale “Alpe Adria Cup” a Klagenfurt.

Per i ferraresi ottima la prova di Andrea Nardo che nel Kayak Under 14 si piazza al primo posto.

Buona anche la prova di Nicola Rizzieri che nella categoria Ragazzi, vola in finale senza, purtroppo,

salire sul podio. Un bilancio più che positivo e che premia gli sforzi in allenamento e

l’organizzazione societaria.

Ora non rimane che attendere l’ultima trasferta della stagione, dove anche i giovanissimi del

Canoa Club Ferrara saranno impegnati nella gara Nazionale di Canoa Slalom sul fiume Livenza a

Sacile.

Nella foto: Andrea Nardo in azione