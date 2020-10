CANOA CLUB GRAN BOTTINO A SACILE

Dalle gare slalom sul Sile arrivano ventiquattro medaglie

Week end ricco per il Canoa Club Ferrara impegnato nella gara Nazionale di slalom a Sacile (PN) sul fiume Sile. Sabato 24 e domenica 25 ottobre sono state due giornate intense di gare, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, dove gli atleti estensi non si smentiscono ed in forma smagliante, conquistano un fantastico bottino con la bellezza di 15 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

Nella prima giornata hanno gareggiato gli atleti Senior e junior ottenendo ottime prestazioni: due argenti per Lea Bertoncelli, argento anche per Michele Campana e bronzo per Leonardo Solimani, oro in C2 per le coppie Paolo Borghi – Leonardo Solimani (cat. senior) e Michele Campana – Nicola Rizzieri (cat. junior) mentre per Filippo Callegari – Tobia Piccinini medaglia d’argento. Ancora argento per la gara a squadre K1 con Tobia Piccinini, Federico Taglioli e Tommaso Cavazzini.

Nella giornata di domenica i giovanissimi sbaragliano gli avversari: doppietta per Lea Bertoncelli ed Andrea Nardo che conquistano la medaglia d’oro nelle due specialità del K1 e del C1. Podio tutto ferrarese, nella specialità della canadese categoria Cadetti con Luca Rizzieri, Samuele Dianati e Luca Bini.

Sul gradino più alto salgono pure Michele Campana nel C1 e Luca Bini nel K1. Replicano il successo di sabato, sempre in C2, Michele Campana- Nicola Rizzieri. Sempre medaglia d’oro nella gara a squadre nel C1 Dianati S. – Rizzieri L. – Bini L. e nel K1 Campana – Rizzieri N. – Cavazzini.

Buona prestazione nella categoria gare singole ragazzi anche per Nicola Rizzieri e Tommaso Cavazzini.

Esordio iridato anche per i giovanissimi dell’attività giovanile: Ian Covas, Cristian Racovit, Alessandro Rossi, Mattia Fasanaro, Pola Dianati, Francesca Carletti ed Ines Ged hanno ben gareggiato conquistando anch’essi le prime medaglie tra le forti emozioni della prima competizione in trasferta.