Le radici dell’incendio del Castello estense ormai risalgono a più di 20 anni fa, e lo spettacolo in centro a Ferrara ormai è diventato uno dei capodanni più rinomati.

Ma come è nato questo appuntamento, ce lo racconta Sergio Alberti, ora impiegato in Regione Emilia-Romagna e prossimo alla pensione, all’epoca assessore al turismo di Ferrara, che ci racconta come nacque l’idea di questo spettacolo.