Carlini nuovo presidente regionale Fijlkam

Alla guida del comitato per il prossimo quadriennio olimpico

Dopo il riconoscimento del grado di cintura nera 6° dan arriva, per il maestro Domenico Carlini, la prestigiosa nomina a presidente del comitato regionale Fijlkam dell’Emilia Romagna che guiderà per il quadriennio olimpico 2021-2024.

“Sono molto onorato di ricevere l’eredità dal presidente uscente Antonio Amorosi. Sono già al lavoro per formare una squadra forte e per far ripartire al più presto tutte le attività della federazione italiana lotta, judo, karate e arti marziali, non solo per gli atleti agonisti, ma soprattutto per i bambini e gli amatori”.

Lunga la sua carriera all’interno del mondo delle arti marziali: responsabile regionale e docente nazionale federale MGA (Metodo Globale di Autodifesa) ed MGA Donna, abilitato al 3° livello di insegnamento di MGA, allenatore federale di ju jutsu cintura nera 2°dan, responsabile regionale Emilia Romagna per la formazione dei Tecnici federali relativamente all’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento di MGA, delegato provinciale Fijlkam settore karate, tecnico nazionale Fijlkam, il maestro Carlini ha anche svolto per i corsi di difesa personale rivolti a tutti gli operatori della polizia locale all’interno di un progetto di formazione del personale.

Nella foto: il neo presidente del comitato regionale Fijlkam Emilia Romagna il maestro Domenico Carlini