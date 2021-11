CARPFISHING: FINESSI-CARLINI-L.PERELLI-M.PERELLI SI AGGIUDICANO LA Coppa Italia

Prestigioso successo per la squadra del CPS di Codigoro

Finessi-Carlini-Perelli L.-Perelli M. del CPS di Codigoro vincono la Coppa Italia 2021 di Carpfishing. E’ stato il bellissimo bacino idroelettrico di Pietrafitta ad ospitare la disputa della 15° Coppa Italia a squadre di società di Carpfishing, lo specchio d’acqua perugino è da ormai tanti anni gestito dalla locale Sezione Fipsas e ospita le più importanti manifestazioni nazionali e internazionali di Carpfishing della Federazione Nazionale. A prendere parte alla manifestazione sono state 19 squadre provenienti da tutto lo stivale e tra queste ben 4 erano della nostra provincia. Per ottenere risultati importanti l’abilità deve essere accompagnata da una dose anche di buona sorte e in questo il fato ha assegnato alle coppie del CPS Codigoro delle postazioni dove, lavorando bene, si sarebbero potute raccogliere delle belle soddisfazioni. Al segnale di inizio gara, le formazioni ferraresi, hanno dedicato la prima fase alla ricerca degli spot puliti che, vista l’enorme quantità di alga presente davanti al box, ha permesso successivamente di effettuare una buona e precisa pasturazione per mantenere le carpe in pastura per entrambi i giorni. A guidare le due squadre a distanza, l’esperienza del CT Massimo Succi che, dopo aver centrato l’argento nel 2020 con le coppie Macchioni-Casoni e Robustini-Cavalieri, ha gestito la strategia di pesca delle coppie per massimizzare il numero dei pesci portati a guadino. A fine gara le quattro coppie hanno conquistato

tre primi e un secondo di settore, segno di un’ottima interpretazione della gara. Purtroppo, è mancato quel pizzico di fortuna per poter salire con entrambe le squadre sui gradini del podio di questa quindicesima edizione della Coppa Italia di Carpfishing. La classifica finale assegna la Coppa Italia 2021 alle coppie Finessi- Carlini e Perelli L.- Perelli M. del CPS di Codigoro, secondo posto per Carinelli- Debortoli e Scutti- Salvatore del Carp Team Chieti, terza piazza per Abdo-Burchielli e Bignotti- Martini del Race Carp Team Perugia, ai piedi del podio con il 4° posto Macchioni- Casoni e Robustini – Cavalieri del CPS Codigoro e 6° posto per Gilli- Bertoni e Vaccari- Ridolfi del Ferrara Carp Team.