Casa della Salute di Copparo: cambia la viabilità

A causa dei lavori di asfaltatura programmati dal Comune di Copparo, per l’intera giornata di lunedì 15 novembre è fissata la chiusura temporanea dell’uscita dei mezzi provenienti dalla Casa della Salute di Copparo su via San Giuseppe.

Per tutta la giornata del 15 novembre è quindi impedita l’uscita dei veicoli su via San Giuseppe per consentire i lavori di ripristino del manto stradale, pertanto i mezzi aziendali dovranno utilizzare l’ingresso su via Idris Ricci per l’entrata e l’uscita dalla struttura.

Il doppio senso di marcia con accesso e uscita da viale Ricci è disposto dall’ordinanza emanata dal Comune di Copparo che istituisce un senso unico alternato in tale punto per gestire il traffico interno dell’area di parcheggio della Casa della Salute quando vi sarà la chiusura del traffico in via San Giuseppe.

La temporanea modifica alla viabilità sarà segnalata da apposita cartellonistica.

La direzione sanitaria dell’Azienda USL si impegna a limitare il più possibile l’ingresso dei mezzi non autorizzati (dializzati, disabili muniti di contrassegno, mezzi aziendali) al fine di limitare i disagi ed evitare disservizi.