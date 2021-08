Cento: Fabrizio Toselli si ricandida a sindaco

“Ho voluto attendere la decisione ufficiosa del Governo sulla data delle elezioni amministrative per comunicare la mia ricandidatura alla carica di Sindaco”.

Fabrizio Toselli rilancia per ritornare ad essere il primo cittadino di Cento. E lo fa con un comunicato nel quale spiega le motivazioni della scelta

Aver ricoperto questo ruolo in questi anni mi ha riempito di onore e di orgoglio: oggi Cento più che mai necessita di continuità, per portare avanti con consapevolezza e rinnovata forza tutti i progetti e i rapporti creati in questi anni.

Toselli insomma chiede ancora fiducia nel suo progetto civico iniziato cinque anni fa e quasi interrotto lo scorso maggio, quando una decina di consiglieri comunali si sono dimessi. Allora si paventò per Cento il rischio commissariamento che però non avvenne perché non sussistevano i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale

Per Toselli ” il tentativo fallito di commissariamento del 7 maggio ha messo in chiaro un concetto basilare: non poteva essere una riunione tra le opposizioni da un notaio a decidere le sorti di Cento ma è fondamentale che siano i cittadini a giudicare l’operato della mia amministrazione tramite le elezioni” sottolinea Toselli

Toselli resterà un candidato civico ma questo non preclude all’apertura ad altre realtà civiche e con i partiti uniti del centrodestra che hanno dato la loro piena disponibilità a ragionare per il bene della città e a valutare un’eventuale sinergia sul programma elettorale della mia lista, conclude il sindaco di Cento